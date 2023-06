Motorista embriagado é preso após atropelar mulher em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na noite deste domingo (25) após atropelar uma mulher. A ocorrência foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a um atropelamento registrado na Rua Tiradentes, bairro Vila Toyoki. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que uma mulher havia sido atropelada próximo a Igreja Quadrangular. O motorista do veículo, que apresentava sinais de embriagues, foi submetido ao teste do etilômetro que resultou em 0,92 ml/gl de álcool no sangue.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências relativas ao caso. Já a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico com suspeita de fratura no ombro esquerdo.