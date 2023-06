Empresário é preso com “Rebites” em Jaguariaíva

Um homem de 52 anos foi preso na manhã da quinta-feira (22) durante uma operação da Polícia Civil realizada na cidade de Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão tendo como alvo o empresário. Na residência do indivíduo, os policiais encontraram 368 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecidos como “Rebites” utilizados comumente para manter as pessoas acordadas. As equipes ainda encontraram munições.

Conforme informou o delegado Lucas Maia, as investigações continuam para identificar se há mais pessoas envolvidas no esquema de comércio das drogas no município.

O homem, os compridos e as munições foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil.