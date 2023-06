Homem é preso suspeito de vender cocaína em Wenceslau Braz

Uma operação policial deflagrada pelas equipes da Polícia Civil e Militar culminou na prisão de um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e a criminalidade em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na manhã da quarta-feira (21).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a ação conjunta foi realizada por volta das 10h00 em uma residência situada a Av. Cezar Maluf, na Vila Toyoki. Os policiais estiveram no local para o cumprimento de um mandado de prisão contra o indivíduo.

No local, os policiais encontraram o suspeito e uma quantidade de cocaína, maconha, além de R$ 1.996 em dinheiro e notas diversas, além de apetrechos utilizados para embalar os entorpecentes.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com o entorpecente apreendido para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.