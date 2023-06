Foragido aponta pistola para policiais e leva tiro na perna

Uma ação conjunta deflagrada pelas equipes da Polícia Civil e Militar culminou na prisão de um suspeito na tarde desta quarta-feira (21) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, tudo começou quando os agentes realizavam diligências sobre um roubo registrado na Rua Marechal Deodoro e conseguiram levantar a identidade do suposto autor do crime. Ainda durante as investigações, os policiais levantaram a informação de que ele estaria indo de Fartura/SP para Santo Antônio da Platina.

Com isso, as equipes da PC e PM montaram um ponto de observação em frente a residência que seria o destino do suspeito. Assim que ele chegou ao local, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas ele fugiu para os fundos do quintal e ainda sacou uma pistola apontando a arma em direção a equipe. Diante da situação, os agentes realizaram dois disparos e o suspeito foi atingido na perna.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico e, em seguida, preso e levado para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Além do crime de roubo, ainda foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.