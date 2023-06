Suspeito de cometer crimes sexuais é preso em Wenceslau Braz

Um homem suspeito de cometer crimes sexuais no município de Wenceslau Braz foi preso pela equipe da Polícia Civil nesta terça-feira (20).

O caso veio a tona após uma jovem de 24 anos, moradora do município, flagrar o suspeito invadindo sua casa para furtar roupas íntimas de seu varal. A situação aconteceu na tarde da última terça-feira (13) na região do bairro Santa Maria II. A vítima estava em horário de almoço quando percebeu que um homem estava circulando em seu quintal e, ao perceber a presença da moradora, ele fugiu do local. Já a mulher percebeu que ele estava a procura de suas roupas íntimas.

Em entrevista exclusiva a Folha, a jovem contou que ao procurar a delegacia da Polícia Civil descobriu que o indivíduo já era alvo de outras denúncias. Além disso, ela relatou que, após postar a situação nas redes sociais, diversas mulheres afirmaram também terem sido vítimas do suspeito que, inclusive, estaria abordando as vítimas enquanto tocava seu órgão genital.

Diante da repercussão do caso, a equipe da Polícia Civil de Wenceslau Braz representou pela prisão preventiva do investigado, pedido este o qual foi acatado pela Justiça. Assim, o homem foi preso e encaminhado a delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.