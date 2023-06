Atirador de ataque a escola do Paraná é encontrado morto

O atirador que invadiu o Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, no interior do estado do Paraná, e matou dois adolescentes foi encontrado morto na noite da terça-feira (20) na cela em que ele estava na Casa de Custódia de Londrina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o indivíduo de 21 anos foi encontrado sem sinais vitais dentro da cela em que ele estava. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e esteve no local confirmando o óbito. A principal suspeita é que o suspeito tenha tirado a própria vida.

O corpo do indivíduo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

O suspeito, que é ex-aluno da instituição de ensino, foi até o local na manhã da segunda-feira (19) com o pretexto de retirar um histórico escolar. Na ocasião, ele invadiu o prédio e realizou disparos atingindo uma estudante na cabeça. Infelizmente, a vítima não resistiu e morreu no local. Um outro adolescente, que também foi alvejado, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital na madrugada da terça-feira (20).

Ainda segundo as informações, na mesma cela estava outro indivíduo de 21 anos que também foi preso suspeito de ajudar organizar o ataque. Ele deve ser interrogado para esclarecimento dos fatos.