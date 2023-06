Suspeito de matar gado para furtar a carne é preso em Jaguariaíva

Um homem de 52 anos foi preso no último sábado (17) suspeito de furtar carne bovina. A prisão do suspeito foi realizada no município de Jaguariaíva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, as investigações apontaram que o suspeito invadia fazendas da região onde matava os animais e retirava sua carne que, posteriormente, era revendida a terceiros. Ainda segundo as informações, o indivíduo teria praticado o crime ao menos oito vezes em um ano.

No momento da prisão, os policiais encontraram em posse do suspeito mais de 165 kg de carne bovina, produto que seria revendido a outras pessoas. O delegado Lucas Maia informou que as investigações começaram após os proprietários dos animais denunciarem os casos a polícia.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Jaguariaíva juntamente com a carne apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.