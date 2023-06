Aluna é morta a tiros durante ataque a escola no interior do Paraná

Uma estudante foi morta a tiros durante um ataque realizado em um Colégio Estadual situado no município de Cambé, interior do Paraná. O atentado aconteceu na manhã desta segunda-feira (19).

De acordo com as primeiras informações, equipes da Polícia Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência em uma escola onde dois alunos haviam sido alvejados por disparos de arma de fogo. No local, as equipes constataram que uma aluna havia sido morta e um aluno estava em estado grave após levar um tiro na cabeça.

Ainda conforme os primeiros relatos colhidos pelos policiais, o atirador é um ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody e teria ido até a escola para retirar um histórico escolar, mas acabou invadindo o local. Foram encontradas cerca de 40 munições e o suspeito foi preso após o ataque.

O estudante que foi baleado na cabeça foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Cambé em estado grave para receber atendimento médico.