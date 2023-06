Mulher flagra homem furtando roupas íntimas em seu varal em Wenceslau Braz

Uma mulher de 24 anos que mora no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, passou por uma situação quase que inacreditável do ponto de vista de algumas pessoas, mas que infelizmente tem acontecido com frequência também com outras mulheres brazenses. Amanda Rosa conversou com a Folha e falou sobre como foi ter sua casa invadida por um homem que coleciona denúncias por importunação sexual.

Amanda morava na maior cidade do país, São Paulo, e em meio a correria e violência da grande metrópole, buscou refúgio em uma cidade do interior que, ao menos em tese, seria um lugar mais tranquilo e seguro para se viver. A jovem então se mudou para Wenceslau Braz, município onde sua mãe já residia há cerca de três anos. Porém, mal sabia ela que seria na pacata cidadezinha do interior do Paraná onde ela passaria uma das situações mais indignantes da sua vida.

Tudo aconteceu na tarde da última terça-feira (13) no bairro Santa Maria. Amanda trabalha em home office com Marketing Digital e estava em sua casa aproveitando seu horário de almoço. Por volta das 15h00, ela percebeu que havia alguém andando em um terreno ao lado de sua casa, mas não suspeito da situação, já que é comum a movimentação de pessoas no local para pegar algumas batatas que ali foram plantadas. Mal sabia a jovem que sua tranquilidade e privacidade estavam prestes a serem violadas.

Pouco antes das 16h00, Amanda percebeu quando um homem passou por uma das janelas de sua casa e percebeu que alguém havia invadido seu quintal. Boquiaberta com o que estava acontecendo, mal sabia que iria ficar ainda mais chocada com a situação. Após conferir que as portas da casa estavam trancadas, ela foi ver o que estava acontecendo e percebeu que o suspeito estava simplesmente recolhendo suas roupas, de sua irmã e sua mãe do varal.

Pasma com o que estava observando, a jovem abriu a janela e gritou com o suspeito “Você está maluco? Roubando roupas de mulher na casa dos outros?”, disparou Amanda. Já o homem, sem saber o que fazer, deu no pinote pegando um veículo e fugindo do local. Amanda ainda gritou por ajuda e o suspeito acabou sendo reconhecido por vizinhos da vítima.

A jovem relatou que a situação acabou ficando ainda mais nojenta no momento em que ela foi averiguar se o suspeito havia levado algo e percebeu que ele estava à procura de suas roupas íntimas.

O caso que parecia não ter como piorar, acabou deixando Amanda ainda mais indignada com toda a situação após ela postar o ocorrido nas redes sociais e uma grande quantidades de outras mulheres passarem a relatar que também foram vítimas de situações parecidas ou ainda mais constrangedoras protagonizadas pelo mesmo homem.

“Meu desabafo é a indignação de saber todo o histórico dele, de ver todos os relatos que já recebi e saber que há algumas denúncias abertas contra ele na delegacia e ele continua solto por aí seguindo uma vida normal enquanto nós mulheres tememos por nossa segurança. Hoje ele invadiu a minha casa, recebi relatos que ele faz gestos obscenos para mulheres nas ruas, será que vão esperar ele ter a oportunidade de atacar uma mulher para que a Justiça seja feita? O que estão esperando acontecer para que ele seja preso?”, desabafou a jovem.

Amanda procurou a delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para registrar o Boletim de Ocorrência sobre a situação. Ela informou a reportagem que, agora, o suspeito deve ser intimado para prestar os esclarecimentos e sua versão sobre o fato. A jovem ainda fez um apelo a outras vítimas do homem. “Peço que as mulheres que passaram por essa experiência horrível denunciem, pois muitas vezes podem não denunciar por medo ou vergonha, mas é muito importante registrar o B.O contra ele para que tenha mais chances de que ele seja punido”, frisou.

Conforme supracitado, após Amanda expor a situação nas redes sociais outras mulheres entraram em contato com a jovem relatando também já terem passado por situações degradantes protagonizadas pelo mesmo homem. “Em 2020 minha prima estava voltando da academia e ele parou o carro ao lado dela e começou a se tocar olhando para ela”, disse Amanda.

“Ele parou o carro ao meu lado e começou a tocar as genitálias fazendo gestos obscenos. Na hora fiquei em choque, com medo e com muita raiva”, disse uma das vítimas. “Certo dia ele seguiu a minha irmã baixando o vidro do carro e mostrando as partes íntimas. Foi um horror e minha irmã ficou bastante abalada. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas nada foi feito”, relatou outra mulher. “Ele é um homem nojento. Há poucas semanas atrás ele estava na rua da academia mostrando as partes íntimas para as mulheres que passavam por lá”, denunciou outra vítima.