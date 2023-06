Homem é preso após invadir residência para furtar moto em Wenceslau Braz

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (14) após ser flagrado invadindo uma residência para furtar uma moto. O crime foi registrado no município de Wenceslau Braz, Norte Pioneiro.

De acordo com as informações, por volta das 23h00 a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que um indivíduo havia invadido uma residência onde tentou furtar uma motocicleta. A situação foi registrada por uma câmera de vigilância. Como não conseguiu obter êxito no crime, ele ainda estaria tentando invadir outras casas na região da Vila Los Angeles.

Diante do chamado, a equipe da Rádio Patrulha deu início as diligências e conseguiu encontrar o suspeito. Durante a abordagem policial, os policiais encontraram em sua posse uma faca de serra e, ao ser indagado sobre a situação, passou a falar coisas sem sentido e dizer que estava sendo perseguido, fato que teria feito com que ele entrasse nas residências. Apesar disso, a desculpa não colou e ele acabou preso.

Frente aos fatos, o indivíduo foi encaminhado ao Hospital de Caridade São Sebastião para confecção do laudo médico e, em seguida, à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.