Dois são presos suspeitos de furtar trilhos de trem no Norte Pioneiro

Duas pessoas foram presas na manhã da última sexta-feira (02) suspeitas de estarem furtando partes da malha férrea em um trecho da ferrovia que passa pelo município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 10h30 os agentes receberam uma denúncia que alguns indivíduos estavam furtando trilhos de trem num trecho da ferrovia que passa pelo bairro Conselheiro Zacarias. Com isso, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi realizada a abordagem de três indivíduos e, durante a revista ao automovem em que eles estava, os agentes encontraram diversas ferramentas que seriam utilizadas para realizar o furto dos materiais da linha férrea, além de oito chapas base dos trilhos.

Frente aos fatos, a dupla foi presa e encaminhada a delegacia da Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.