Polícia apreende mais de 600 kg de maconha no Norte Pioneiro

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e Polícia Militar culminou na prisão de um homem e apreensão de mais de 600 kg de maconha na tarde da terça-feira (30) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, agentes da PM e PC receberam denúncias sobre o comercio de drogas em uma oficina que fica situada a Rua José Bonifácio, no bairro Jardim Santa Cruz. Com isso, as equipes deram início ao monitoramento de um indivíduo suspeito de realizar o tráfico de drogas no local confirmando assim as denúncias.

Na manhã da terça-feira, os agentes receberam uma nova denúncia dando conta que o suspeito estava armazenando uma grande quantidade de drogas dentro de tambores que estariam enterrados em um imóvel abandonado próximo ao local onde ele vendia as drogas. Com isso, por volta das 13h00, os agentes deflagraram a operação realizando a abordagem do suspeito.

Durante a revista pessoal, foi encontrada uma bucha grande de drogas em posse do suspeito que, indagado sobre a situação, confessou estar escondendo drogas no referido imóvel abandonado. Durante as buscas, os policiais encontraram 12 tabletes da erva que totalizaram 8 kg de maconha, além de balanças, faca, uma cavadeira e um enxadão.

Ao realizar buscas em meio a mata do imóvel, os agentes encontraram três tambores plásticos, sendo dois enterrados e um escondido em meio ao mato que continham em seu interior 612 kg de maconha, além de 490 gramas de cocaína.

Frente aos fatos, o suspeito, de 25 anos de idade, foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com a droga apreendida para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.