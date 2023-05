Homem morre após ficar preso em uma janela

Um homem morreu após ficar preso em uma janela. A ocorrência foi registrada no fim da tarde da terça-feira (30) no município de Santa Cecília do Pavão.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe estava realizando um patrulhamento de rotina e, ao passar pelo hospital do município, os policiais foram acionados após um paciente entrar em óbito.

Em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que o rapaz foi levado ao Pronto Socorro por uma mulher e seu quadro clínico era grave, sendo que ele não resistiu e acabou entrando em óbito. Indagada sobre a situação, a referida mulher disse que é prima da vítima e, ao chegar na casa de sua tia para alimentar os cachorros, se deparou com o primo preso em uma janela. Ele estava ferido e foi levado ao hospital com a ajuda de populares.

Frente aos fatos, os policiais foram até a residência onde o fato teria acontecido e o local foi isolado para o trabalho da perícia. O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil.