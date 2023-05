Traficante foge e deixa mulher para ser presa com celular furtado por usuário

Um homem e uma mulher foram presos pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na tarde da terça-feira (24) em Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais estavam realizando diligências sobre um aparelho celular que havia sido furtado de um caminhão quando encontraram o suspeito de ter praticado o crime. Durante a abordagem, ele confessou que havia trocado o celular por drogas em uma residência situada ao Bairro Altvater.

Com isso, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação e, assim que chegaram ao local, o traficante fugiu ao perceber a presença da viatura deixando sua esposa para trás. Durante as buscas, foram encontradas porções de maconha, objetos utilizados para fracionar e embalar drogas, dinheiro, aparelhos celulares, inclusive o que havia sido furtado do caminhão, além de objetos de procedência duvidosa.

Frente aos fatos, o homem e a mulher

O autor do furto e referida mulher receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia legal.