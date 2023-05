Homem ameaça trabalhadores de morte por entrar poeira em sua casa

Um homem foi prego na noite desta quarta-feira (24) após ameaçar trabalhadores rurais e policiais militares. O crime foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 21h00 para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça de morte registrada no bairro Ibiúna. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com o solicitante, este passou a relatar que um homem de 33 anos fez ameaças contra ele e outros trabalhadores que estavam no cultivo da cana de açúcar. Segundo a vítima, o suspeito teria utilizado uma faca e arma de fogo para amedronta-los. Em contato com outro funcionário, este disse que estava dirigindo o caminhão quando foi abordado pelo suspeito que estava empunhando uma arma de fogo a qual colocou em sua cabeça e fez com que ele o levasse até onde estavam os outros trabalhadores. No local, disse que eles deveriam parar de trabalhar, pois estava entrando poeira em sua casa.

Diante da situação, os policiais foram até a casa do suspeito que foi encontrado na parte externa da residência. Ao ser dada voz de abordagem, o indivíduo resistiu a ordem e se manteve com as mãos para trás segurando um objeto o qual foi constatado ser um simulacro. Após conseguir realizar a revista pessoal, também foi encontrado em sua posse um canivete. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem estava agressivo e xingando os policiais.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.