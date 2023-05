Operação policial apreende mais de R$ 200 mil em crack no Norte Pioneiro

Uma ação policial deflagrada na terça-feira (23) no município de Cambará, Norte Pioneiro, culminou na apreensão de uma quantidade de crack avaliada em mais de R$ 200 mil.

De acordo com a polícia Militar, a operação foi deflagrada após as equipes policiais receberem denúncias sobre um casal que estava vendendo drogas em uma residência que fica em frente a uma escola. A área passou a ser monitorada pelas equipes de inteligência até que nesta terça-feira o morador foi flagrado entregando uma sacola a um motociclista. Quando os policiais tentaram realizar a abordagem, o motociclista fugiu em alta velocidade, mas acabou sendo detido após sofrer uma queda.

O suspeito acabou derrubando uma sacola com várias pedras de crack que totalizaram mais de 200 gramas da droga. Indagado sobre a situação, o suspeito disse ser morador de Ourinhos/SP e que havia comprado a droga do homem que mora em frente a escola.

Diante da situação, foi acionado apoio de outras equipes além do pedido de um mandado de busca e apreensão contra o casal. Porém, enquanto aguardavam, os policiais perceberam que os suspeitos estavam jogando objetos para a casa dos vizinhos. Em posse da ordem judicial, foram realizadas buscas na residência onde foram encontrados 4,3 kg de crack, dinheiro em espécie além de materiais utilizados para embalar e pesar a droga, aparelhos celulares, máquina de cartão e um caderno com a contabilidade do tráfico.

Frente aos fatos, o indivíduo de 22 anos e a sua esposa de 50 anos, além do motociclista, foram presos e encaminhados a delegacia juntamente com as drogas apreendidas.