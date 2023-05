Homem leva tiro na perna após invadir fórum armado com espada

Um homem levou dois tiros após invadir o Fórum de Justiça da cidade de Andirá armado com uma faca. A situação foi registrada na tarde da terça-feira (23).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 14h30 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um indivíduo de 35 anos havia invadido o Fórum de Justiça do município armado com uma espada e foi ferido com dois tiros. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Continua após a publicidade

No local, os policiais se depararam com um homem caído ao chão na esquina de uma escola que fica situada próximo ao Fórum. O homem apresentava ferimentos causados por armas de fogo e estava sendo vigiado por dois policiais do Depen (Departamento Penitenciário). A equipe de socorro foi acionada e encaminhou o suspeito para receber atendimento médico no hospital. Um dos policiais também precisou ser levado ao Pronto Socorro devido a apresentar ferimentos em uma das mãos causados pela espada do suspeito.

Um dos agentes do Depen contou aos policiais militares que ele e o companheiro de trabalho estavam conduzindo dois presos a uma audiência no Fórum quando o homem de 35 anos invadiu a sala de audiências portando uma espada. A juíza chegou a interromper a audiência e alertou os policiais sobre a presença do suspeito que foi advertido diversas vezes, mas resistiu em deixar o local. Em dado momento, o indivíduo saiu do Fórum e entrou em um automóvel, momento em que os policiais atiraram contra os pneus para que ele parasse. Em seguida, o homem desceu do carro e partiu com a espada para cima dos policiais que realizaram os disparos.

Continua após a publicidade

A equipe da PM ainda constatou que o suspeito estava vestindo roupas camufladas com pedaços de pneus e couro costurados.

Frente aos fatos, o veículo e os objetos utilizados pelo homem foram apreendidos e encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.