Justiça condena homem que colocou fogo no filho no dia dos pais em Wenceslau Braz

A Justiça condenou um homem a 19 anos de prisão após ele atear fogo em seu próprio filho e na esposa. O crime aconteceu no ano passado no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

O crime, que chocou a população do município, aconteceu no dia 14 de agosto de 2022, data em que era celebrado o Dia dos Pais. De acordo com o inquérito policial apresentado ao Ministério Público, o homem tentou colocar fogo na sua esposa, momento em que o filho do casal tentou intervir para proteger a mãe e também acabou sendo queimado pelo próprio pai.

O réu, identificado como Renato da Silva Paiva, foi a Júri Popular em um julgamento no qual ele foi acusado de cometer o crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e feminicídio. Durante o julgamento, ele ainda foi absolvido dos crimes de posse de arma de fogo e lesão corporal. A sentença é de 19 anos de prisão com o agravante do crime ter sido cometido em frente a uma criança.

A defesa do réu, representada pelo advogado José Guimarães de Almeida Netto, ainda tentou argumentar que o homem não havia tentado colocar fogo na esposa e no filho, mas sim na residência em que a família morava. Ainda segundo o advogado, a mulher e a criança é que entraram na frente do galão de combustível e que irá recorrer da decisão.

Apesar da justificativa apresentada pela defesa, fato é que o menino de apenas nove anos de idade ficou gravemente ferido tendo de ser encaminhado para um hospital especializado com 15% do corpo queimado. Felizmente, ele sobreviveu.

Em relação a esposa do réu, a Justiça ainda informou que horas antes do crime o homem havia dados golpes com um chicote contra a mulher.

Ele foi preso horas depois em uma área de mata.