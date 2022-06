Japira realiza obras de pavimentação em doze ruas da cidade

O projeto contempla um total de 10.461,30 m2 de calçamento com pedras irregulares e galerias de águas pluviais nas ruas João Vigilato da Paixão; Jair Pereira Neves; Marins de Camargo; Francisco Fernandes; Wenceslau Bráz; Francisco Inácio de Oliveira; Dr. César L. Oliveira; Waldir leite dos Santos; José Fragoso; Ademir I. da Silva; Prolongamento da rua Wenceslau Bráz; Rua Projetada 01.

Com um investimento de R$843.791,83, este é o maior projeto da história realizado com recursos próprios. O trabalho visa atender diversas ruas da cidade, especialmente aquelas que ainda não possuem infraestrutura de pavimentação, buscando trazer melhorias e proporcionar maior comodidade a população japirense.

O prefeito, Paulinho Morfinati, juntamente com o secretário de Obras, Henrique Morais, esteve acompanhando o andamento dos serviços de pavimentação de ruas na cidade.

