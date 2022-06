Torcedor de Santana do Itararé é convidado pelo Santos para assistir jogo na Vila Belmiro

A magia do futebol vai muito além das quatro linhas, da igualdade ou diferença no placar. Para quem respira essa atmosfera e carrega as cores de seu time no coração, são vários momentos de alegrias, tristeza, tensão, enfim, tudo aquilo que envolve uma verdadeira paixão e supera qualquer limite.

O futebol pode proporcionar as pessoas momentos mágicos, como foi o caso de um torcedor santista que mora no município de Santana do Itararé. Rodolfo viralizou nas redes sociais do Santos Futebol Clube após sua irmã realizar uma postagem contando sobre a experiência do rapaz em sua primeira vez em um estádio de futebol acompanhando seu time do coração.

“Levei meu irmão pela primeira vez ao estádio. Ele é surdo, e mesmo sem ouvir, ele acompanhava nas palmas, vibrava em cada chance de gol. E agora ele quer ir mais vezes.”, publicou Debora no Twitter após partida do Peixe contra o Atlhético na Arena da Baixada em Curitiba.

O post da jovem santista foi contagiante e chegou até o pessoal do Santos que ficou emocionado com a reação de Rodolfo nas arquibancadas. O Peixe replicou a postagem da torcedora em sua conta oficial no Twitter. “O Santos vai #MuitoAlémDoFutebol e a nação santista também! Já estamos em contato com a @sfcdebora para combinarmos um dia especial e os dois torcerem pro Peixão em pleno alçapão”, diz o post.

A surpresa dos irmãos foi grande e finalmente o grande dia chegou. No último sábado (18), eles estiveram na Vila Belmiro acompanhando a partida do Santos contra o Bragantino, válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois irmãos tiveram um dia ao qual todo santista sonha, acompanhando a partida de perto nos camarotes do Peixe, além de conhecer e tirar fotos com a delegação santista e dar aquele role pela Vila mais famosa do Brasil.