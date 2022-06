Homem é preso por assaltar a mão armada loja em Carlópolis

Um homem foi preso no último sábado (18) após praticar um assalto a mão armada em um estabelecimento situado no município de Carlópolis.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 10h30 os policiais foram informados por populares sobre um assalto que estava acontecendo em uma loja situada a Rua Nicolau Miguel. No local, os policiais foram informados que o suspeito havia fugido, mas levantaram as informações sobre suas características.

Diante da situação as equipes deram início as buscas e, durante o patrulhamento, foi avistado o indivíduo jogando uma sacola para dentro de um quintal. Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, foi encontrado em sua cintura um simulacro de revólver. Já na sacola arremessada pelo suspeito, havia um tênis.

Frente aos fatos, o suspeito foi apresentado a vítima que reconheceu ele como autor do furto. O suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.