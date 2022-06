IDR-Paraná participa de um dos maiores eventos agroecológicos do país; confira a programação

O IDR-Paraná vai participar a partir desta quarta-feira (22) da 19ª Jornada de Agroecologia, em Curitiba, evento coletivo que segue até sexta-feira (24). Será no Câmpus Rebouças, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e é um dos maiores encontros de povos e comunidades agroecológicas do Brasil. Produtores, pesquisadores, estudantes e trabalhadores urbanos se juntam para divulgar e ampliar os conhecimentos agroecológicos.

Profissionais do IDR-Paraná vão ministrar oficinas que estarão abertas ao público em geral, sem qualquer custo. A programação da Jornada ainda inclui feira de alimentos orgânicos, apresentações culturais, seminários, exposições, atividades gastronômicas e de saúde popular.

Na quinta-feira (23), às 9h, extensionistas do IDR-Paraná vão apresentar a oficina “Abelhas Nativas: confecção de iscas e extrato de própolis”, na Tenda IDR-Paraná/CPRA. As vagas são limitadas e os interessados devem encaminhar o nome e CPF para o WhatsApp (41) 98488-1808. Outra atividade será a oficina “Preparação de Caldas Agroecológicas”, com inscrições pelo WhatsApp (18) 98155-0031. Às 11h, o tema será “O Uso Sustentável do Bambu”, inscrições pelo WhatsApp (41) 98840-3974. Às 15h, a discussão abordará “Circuitos Curtos de Comercialização”, com técnicos do IDR-Paraná e Programa Paraná Mais Orgânico, inscrições no WhatsApp (51) 98332-5333.

No dia 24, às 9h, os extensionistas fazem uma oficina a respeito da “Meliponicultura”, a criação de abelhas sem ferrão. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (41) 98488-1808. Às 10h, o tema da oficina será novamente o “Uso Sustentável do Bambu” com instrutores do IDR-Paraná. Inscrições no WhatsApp (41) 98840-3974. No mesmo horário haverá a oficina “Confecção de estacas e substratos”, cujos interessados podem ser inscrever pelo WhatsApp (41) 99124-0908. No dia 25, às 15h, a oficina “Circuitos Curtos de Comercialização” volta a ser apresentada para o público, e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 98332-5333.

FINANCIAMENTO- Como se trata de um evento coletivo, a Jornada está buscando recursos junto à comunidade. Interessados podem participar da campanha de financiamento que vai garantir transporte, parte da infraestrutura e materiais para esta edição. A meta é arrecadar R$ 100 mil. Qualquer valor pode ser disponibilizado e o doador receberá recompensas produzidas pelos participantes do evento. Informações AQUI .

A programação completa da 19ª Jornada de Agroecologia pode ser acessada neste LINK . Os interessados podem se informar sobre o evento pelas redes sociais: Facebook e Instagram .