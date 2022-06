IDR-Paraná firma parcerias para promover cursos e fortalecer a agroindústria familiar

O IDR-Paraná tem efetivado e buscado novas parcerias para a promoção de cursos, com o objetivo de fortalecer a agroindústria familiar no Estado. Servidores que participam se tornam multiplicadores de informações para possibilitar que os pequenos produtores melhorem seus processos, ampliem e qualifiquem a produção e, consequentemente, aumentem sua renda.

Segundo a coordenadora estadual de Agroindústria do IDR-Paraná, Karolline Marques da Silva, as capacitações vão possibilitar aos servidores o aperfeiçoamento do trabalho que é feito junto aos produtores. “Com esse conhecimento os profissionais vão promover o desenvolvimento de produtos de qualidade, com segurança, agregando valor e colocando no mercado uma maior diversidade de opções para o consumidor”, observou.

A produção deste segmento já é significativa. De acordo com dados do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria estadual da Agricultura e do Abastecimento (Seab), a participação da agroindústria no PIB do agronegócio paranaense é de 25% do total. Como estado que tem bons indicadores sanitários, o Paraná abre fronteiras para inúmeras oportunidades, em pequena ou grande escala.

Além de uma legislação específica que diferencia a produção desse segmento, há outros diferenciais que favorecem a expansão desse mercado. Entre eles o reconhecimento internacional do Estado como área livre de febre a aftosa sem vacinação, conquistado em maio do ano passado, e também livre de peste suína clássica.

“Para fazer frente a essa demanda, o IDR-Paraná vem preparando os seus profissionais”, destaca Karolline.

NA PRÁTICA– O Instituto firmou no mês passado uma parceria com a UTFPR/Câmpus Francisco Beltrão, para promoção de um Curso de Qualificação Técnica em Elaboração de Produtos da Carne Suína (embutidos e defumados). Os profissionais conheceram práticas de manipulação de alimentos, bem como novos usos para a carne suína.

Com duração de três dias, o curso realizado em Francisco Beltrão foi ministrado pelo professor Antônio Juglair Pereira, (ex-Emater e professor universitário) a 15 servidores que são referência em agroindústria de praticamente todas as regionais do Estado. Eles puderam ampliar seus conhecimentos na área de carnes e embutidos e, ainda, desenvolver atividades práticas.

Os participantes discutiram os fatores que devem ser observados no momento em que se escolhe uma carcaça, até a separação dos cortes para a produção de embutidos. Também conheceram detalhes da fabricação, cura, defumação e maturação dos embutidos. O curso resultou na fabricação de salame italiano, linguiça Blumenau, copa, lombo, bacon e costelinha defumados, linguiça toscana, morcela e pururuca.

“Este curso foi um dos melhores que fiz na instituição”, afirmou a extensionista Márcia de Andrade, do IDR-Paraná de Chopinzinho.

Vinicius Coletti, do IDR-Paraná de Dois Vizinhos, afirmou que a intenção do Instituto é promover capacitações e cursos, dar assistência técnica e orientar os agricultores nos processos de produção, transformação e comercialização de produtos agroindustriais. “Com isso, buscamos fortalecer e qualificar os processos de produção, de comercialização e de acesso a mercados, ampliando a participação da produção paranaense”, ressaltou.