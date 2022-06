Projetos de transferência de renda para a agricultura familiar serão ampliados no Paraná

Dois Termos de Cooperação Técnico-Financeira vão garantir a ampliação dos projetos Renda Agricultor Familiar e Inclusão Produtiva Solidária, ambos do Programa Nossa Gente Paraná. Eles foram assinados pelas secretarias de Estado da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf) e da Agricultura e Abastecimento (Seab), gestoras das ideias.

Por meio de Termo de Ajuste entre as pastas, a Sejuf organiza a movimentação de crédito orçamentário para a Seab, para que sejam feitos os pagamentos das famílias que integram os dois projetos. As assinaturas asseguraram o repasse de mais R$ 2 milhões do Renda Agricultor Familiar, permitindo a inclusão de 665 novas famílias, e mais R$ 1,16 milhão do Inclusão Produtiva Solidária, alcançando 290 famílias.

“O governo Carlos Massa Ratinho Junior tem um foco social muito grande, e o Programa Nossa Gente é a demonstração clara de que ações conjuntas dos órgãos públicos têm poder transformador na vida de pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou o secretário Rogério Carboni, da Sejuf.

Pelo Renda Agricultor já são atendidas 6.900 famílias, com investimento de R$ 18 milhões. Já o Inclusão Produtiva Solidária, iniciado em 2021, atende a 270 famílias com investimento de R$ 1,08 milhão. “São projetos importantíssimos para o desenvolvimento do agricultor familiar que, com seu trabalho, sustenta sua família e movimenta a economia local”, completou o secretário Norberto Ortigara, da Seab.

RENDA AGRICULTOR FAMILIAR– Cada família participante do Renda Agricultor recebe R$ 3 mil para investimento em produção para autoconsumo, melhoria do saneamento básico e geração de renda por meio de atividades agrícolas e não-agrícolas.

Os recursos são oriundos de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Tesouro do Estado e Fundo Estadual de Combate à Pobreza, e liberados em parcelas conforme acompanhamento técnico do extensionista rural do IDR-Paraná .

Das famílias já incluídas, 542 são famílias indígenas e 336 são quilombolas. Na maioria dos casos (87%), os projetos têm mulheres como responsáveis familiares. Os projetos somam 24.646 pessoas atendidas.

Evani Rosa dos Santos (48), moradora do município de Bituruna, foi uma das beneficiadas pelo programa, e usou parte do dinheiro para melhorar a estrutura da casa onde mora, construindo um banheiro. “Agora no final do ano minha mãe, que já é de idade, vem me visitar. Ela nunca passou a noite aqui por falta do banheiro que ela necessita durante a noite. Agora me disse que vai ficar uma semana aqui comigo. Para mim isso é uma vitória”, celebrou Evani.

O Renda Agricultor Familiar foi vencedor do Prêmio SESI ODS 2019 , e recentemente foi classificado entre os Top 3 das melhores práticas do poder público em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todo o Brasil, no Prêmio Estratégia ODS 2022.

INCLUSÃO PRODUTIVA SOLIDÁRIA– Iniciado em 2021, o programa organiza grupos de famílias – coletivos, cooperativas, associações – para geração de renda. Cada família recebe R$ 4 mil para investimento em ações de geração de renda por meio de atividades agrícolas e não-agrícolas, realizadas de forma coletiva. O investimento de R$ 1,08 milhão é oriundo de contrato com o BID.

Os recursos são liberados em parcela única, conforme acompanhamento técnico do extensionista rural do IDR-Paraná. Ao todo, 270 projetos já foram implantados, sendo 57 de famílias indígenas e 12 de famílias quilombolas. Do total, 90% dos projetos têm mulheres como responsáveis familiares.

Um dos projetos apoiados pelo Inclusão Produtiva Solidária é o de Apicultura, em Boa Esperança do Iguaçu. Dentre os itens adquiridos com os recursos e que já foram entregues aos produtores do projeto ou estão em fase de produção para entrega estão 55 caixas para abelhas com ferrão, 132 para abelhas sem ferrão, 22 enxames abelhas Mandaçaia, 10 macacões, dentre outros.