Prefeitura de Santana do Itararé realiza trabalhos de manutenção em estradas rurais

O maquinário do Codren (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Território Divisa do Norte Pioneiro), que faz parte do programa Patrulha Rural, do governo estadual, está realizando obras no município de Santana do Itararé.

O prefeito do município, Jose De Jesus Isac, o Zé Izac, falou sobre o andamento das obras nas estradas rurais. “Estamos realizando os trabalhos de readequação e recuperação das estradas rurais do nosso município. Recebemos o maquinário do Codren que conta com mais de dez equipamentos. Já realizamos 4 km de obras na Gabiroba e estamos concluindo mais 4,5 km no Guaica”, destacou o prefeito.

Os equipamentos estão em Santana do Itararé há dois meses e, nos próximo dias, devem seguir para o município de Wenceslau Braz onde, conforme adiantou o prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho, serão realizadas obras nos bairros Paradão, Água Grande, Patrimônio São Miguel entre outros.