Homem fica em estado grave após levar tiro no pescoço em Guapirama

Um homem ficou gravemente ferido após levar um tiro no pescoço. O crime foi registrado na noite da última sexta-feira (10) em Guapirama.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados pela equipe do hospital do município informando que um paciente havia dado entrada no Pronto Socorro vítima de disparo de arma de fogo. Diante do chamado, os policiais foram a Unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que a vítima havia sido atingida na região do pescoço e seu estado de saúde era considerado delicado. Apesar disso, os agentes conseguiram conversar com a vítima que contou a equipe que estava em sua casa quando o atirador chegou ao local em uma moto e efetuou o disparo. Em seguida, fugiu do local. Ainda de acordo com a equipe médica, devido à gravidade e complexidade do quadro clínico, o paciente seria transferido para a Santa Casa de Jacarezinho.

Em posse da identidade do suspeito, os policiais realizaram buscas pelo atirador, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado. Segundo informações da PM, o suspeito teria relação com um atropelamento seguido de morte registrado horas mais tarde em Quatiguá.

Os casos seguem sendo investigados.