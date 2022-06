Criança fica ferida em acidente na PR-151 em Santana do Itararé

Um motorista levou um susto ao se envolver em um acidente de trânsito registrado na manhã do domingo (12) na rodovia PR-151 em Santana do Itararé. Uma criança ficou ferida.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, que esteve no local prestando atendimento a ocorrência, o acidente envolveu um automóvel VW/Jetta com placas de Bocaiúva, Minas Gerais. O veículo transitava pela rodovia no trecho que liga Wenceslau Braz a Santana do Itararé quando o condutor acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista e foi parar em meio a uma plantação de bananas.

Uma criança de oito anos que estava no automóvel sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Já o condutor do carro não se feriu. Ele foi submetido ao teste do etilômetro o qual resultou em negativo.