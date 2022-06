Prefeitura de Santana do Itararé volta a decretar uso de máscara em locais fechados

O prefeito do município de Santana do Itararé, José Izac, participou de uma live transmitida na noite desta segunda-feira (06) onde, junto da equipe da secretaria municipal de Saúde do município, falou sobre um novo decreto que cobra o uso de máscaras em ambientes fechados.

A transmissão teve como objetivo esclarecer dúvidas da população santanense e tratar da atual situação da Covid-19 no município. Entre outros assuntos, a equipe falou sobre os novos diagnósticos da doença que estão sendo registrados no município e sobre as medidas que devem ser adotadas pela população para evitar uma nova onda de casos da doença.

O prefeito fez um pedido aos santanenses que voltem a utilizar máscaras e realizem o ciclo vacinal. “Queremos pedir para que toda a população possa voltar a usar máscaras e tomar os cuidados básicos de prevenção a doença. Outro ponto importante é que todos completem o ciclo vacinal”, disse Zé Izac.

Além disso, o prefeito também informou que, nos próximos dias, o município deve emitir um novo decreto exigindo o uso de máscaras em ambientes fechados. Segundo o prefeito, a medida atende a pedidos de comerciantes e pessoas que trabalham nestes ambientes. “Precisamos nos cuidar”, finalizou o prefeito.