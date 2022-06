IDR-Paraná abre inscrições para Workshop Profissional sobre Agrotóxicos, em Maringá

O Workshop Profissional sobre Agrotóxicos, evento destinado aos profissionais de agricultura, produtores, estudantes e empresas, será realizado nos dias 08, 09 e 10 de junho, em Maringá, na região Noroeste do Estado. O evento é do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), em parceria com a Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos (Amea), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea), Centro Universitário Uningá e outras entidades.

De forma híbrida o evento poderá ser acompanhado presencialmente ou pelo canal do Instituto no YouTube. Serão três dias de informação sobre como garantir segurança alimentar e ainda reduzir os efeitos da utilização dos defensivos agrícolas no ambiente e na saúde. O uso de agrotóxico de forma correta e racional para evitar danos econômicos ao agricultor e como reduzir impactos nas culturas mais sensíveis, como horticultura e sericicultura, estarão na pauta.

As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site do IDR-Paraná. Basta clicar AQUI e preencher os dados.

De acordo com o coordenador estadual de fruticultura do IDR-Paraná e um dos organizadores do evento, Eduardo Augustinho dos Santos, uma agricultura mais sustentável, com ciência e tecnologia bem aplicada no campo, é um anseio de todos. "Essa é uma oportunidade que possibilita troca de informações e transferência de tecnologia. A expectativa para este workshop é alta. A ideia é provocar a discussão sobre o assunto entre os agricultores e empresas para, através deste diálogo, criar mecanismos para alcançar a sustentabilidade”, afirma.

A iniciativa também busca minimizar danos por derivas em culturas mais sensíveis.

Serviço:

Workshop profissional sobre agrotóxicos

Data: 08, 09 e 10/06

Horário: das 08h às 17h

Local: PR-317, 6114 - Parque Industrial 200 – Uningá