Homem embriagado surta e sai dando tiros nos vizinhos

Um homem foi preso no início da noite desta quarta-feira (01) após surtar e ameaçar matar seus vizinhos. O caso foi registrado no município de Nova Santa Bárbara.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 18h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência em uma propriedade rural onde o solicitante informou que um homem que ajuda ele com os trabalhos rurais se desentendeu com seus vizinhos e, embriagado, passou a dar tiros em direção as vítimas. Além disso, o suspeito ainda estaria armado com facas. Diante da denúncia, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Assim que chegaram ao local, os policiais se depararam com o suspeito que havia sido contido por populares. Confirmada a situação, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.