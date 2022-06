Estado investe na pavimentação de estrada rural que liga Nova Aliança do Ivaí a Paraíso do Norte

Após anos de espera, a estrada rural que liga os municípios de Nova Aliança do Ivaí e Paraíso do Norte receberá pavimentação com blocos sextavados, por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras. A cerimônia que marcou a assinatura dos dois convênios aconteceu na terça-feira (31) em Nova Aliança do Ivaí.

Os recursos para pavimentar os nove quilômetros somam R$ 9 milhões – são R$ 7,7 milhões do Estado e R$ 1,3 milhão de contrapartida das prefeituras. A ação faz parte do programa Estradas da Integração, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), coordenado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro). “O próximo passo é o processo licitatório”, disse o chefe do núcleo regional de Paranavaí, José Jorge de Oliveira.

Para o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, estradas melhores permitem aumentar a capacidade competitiva da agricultura paranaense. “Essa é uma parte da nossa preocupação, assim como são a sanidade agropecuária, a atração de investimentos. São coisas boas que trazem oportunidade para as pessoas”, afirmou.

A obra é um sonho muito antigo da região, segundo o prefeito de Nova Aliança do Ivaí, Ulisses de Souza. “Isso vai atender produtores rurais que têm dificuldades com o barro, trabalhadores que precisam ir a Paraíso do Norte, estudantes que às vezes não conseguem sair de casa. Nós acreditamos, não perdemos a esperança, e a obra chegou”, disse.

PROGRAMA– Em pouco mais de três anos, o Governo do Estado pavimentou 1.000 quilômetros de estradas rurais com pedras poliédricas ou com blocos sextavados em todo o Paraná. O investimento chegou a R$ 304 milhões, beneficiando 18 mil famílias de 2 mil comunidades em 202 municípios, fruto de 278 convênios. Paralelamente, o programa Estradas da Integração abriu cerca de 25 mil postos de trabalho, entre vagas diretas e indiretas.

O projeto, pensado para aumentar a competitividade da agroindústria paranaense e melhorar a qualidade de vida de quem vive na zona rural, é uma das prioridades do governo estadual. Apenas em 2021, foram formalizados 186 convênios para a melhoria das condições de estradas rurais paranaenses.

PRESENÇAS– Também participaram da cerimônia o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-Paraná), Natalino Avance de Souza; o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins; e o deputado estadual Tião Medeiros.