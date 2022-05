Japira recebe trator para compor frota do setor de Agricultura

Na última sexta-feira (27), o município de Japira recebeu um novo trator para compor a frota de veículos do município, visando facilitar o a utilização dos colaboradores.

O prefeito Paulinho Morfinati juntamente com os vereadores, secretários e diretores da prefeitura municipal recepcionaram o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli.

O trator foi adquirido por meio de indicação de recursos do deputado Romanelli, no valor de R$160 mil e contrapartida da prefeitura de R$44.933 mil, totalizando um investimento de R$204.933 mil.

Na ocasião, foram discutidas demandas do município junto ao Governo do Estado, bem como, realizada a entrega de um novo trator, que irá reforçar o atendimento dos serviços da agricultura no município.

Além do trator, também já estão no prazo de entrega, um caminhão caçamba/basculante para a secretaria de Obras e uma van adaptada, para serviços da secretaria de Saúde, que em breve estarão servindo a comunidade.

Ainda no encontro, o prefeito Paulinho aproveitou a oportunidade para agradecer o trabalho que o deputado tem desenvolvido em prol da população japirense, sendo o representante de Japira na Assembleia Legislativa do Paraná e no Governo Estadual.