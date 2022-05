IDR-Paraná participa da edição de 50 anos da ExpoParanavaí

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater), em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento e com a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), participa da 50º ExpoParanavaí, na região Noroeste. Serão 11 dias de evento. A abertura da edição do Jubileu de Ouro será nesta sexta-feira (27).

Num estande de 400 metros quadrados, uma equipe de profissionais do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná vai levar informações e tecnologias aos agricultores e estudantes que visitarem a feira. Após dois anos sem acontecer, por conta da pandemia, a feira deve receber mais de 200 mil visitantes.

Para Natalino Avance de Souza, diretor-presidente do IDR-Paraná, os eventos presenciais servem para garantir que o agricultor tenha acesso aos resultados do trabalho do IDR-Paraná. “Participar desta feira vai de encontro com a grande missão do Instituto, que é levar o desenvolvimento rural para o campo”, afirma.

Uma vasta agenda de eventos e oficinas está disponível para os visitantes e a inscrição deve ser feita pelo site do IDR-Paraná, neste LINK . Para se inscrever basta preencher seus dados e escolher o evento de preferência. Os cursos terão certificado.

FEIRA – A feira deve movimentar, neste ano, cerca de R$ 40 milhões com 400 expositores, numa área total de 315 mil metros quadrados. O evento acontece no Parque de Exposições Presidente Arthur da Costa e Silva e deve gerar cerca de 700 empregos diretos durante todo o processo de preparação e realização do evento.

Confira os eventos disponíveis:

Seminário de Suinocultura – 30/05

Energias Renováveis e Irrigação – 31/05

Seminário da Cultura da Mandioca (ABAM/SIMP) – 01/06

Irrigação – 02/06

Seminário de Citricultura – 02/06

Treinamento Técnico – ADAPAR – 03/06

Ovinocultura e Pecuária de Corte – 03/06