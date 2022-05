IDR-Paraná abre concorrência pública para venda de lote em Londrina

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) abriu o edital para a venda de um lote com aproximadamente 22 hectares situado na Gleba Cafezal, em Londrina. A alienação se dará por concorrência pública, com lance mínimo de R$ 8,743 milhões.

A venda ocorre porque o avanço da malha urbana e o crescimento da população ao redor tornaram a área inapropriada para as atividades pesquisa, explica o diretor de Gestão de Negócios da instituição, Altair Sebastião Dorigo.

Ele acrescenta que o recurso angariado com a venda será integramente destinado às atividades de pesquisa do IDR, como modernização de laboratórios e estações de pesquisa e aquisição de equipamentos.

A sessão para abertura dos envelopes com as propostas está programada para 28 de junho, às 10h, na sala de licitações do Setor de Compras, situada na sede da entidade em Londrina.

Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (43) 3376-2148 ou [email protected] e [email protected]

Serviço:

Concorrência pública para venda de lote em Londrina

Edital no portal Compras Paraná

Abertura das propostas: 28/06/2022, às 10 horas

Local: sala de licitações do Setor de Compras do IDR-Paraná (Rodovia Celso Garcia Cid, km 375 - Londrina)