Polícia apreende mais de 30 kg de maconha em Japira

Equipes da Polícia Militar realizaram uma grande apreensão de maconha na tarde desta terça-feira (24) no município de Japira.

De acordo com informações da PM, por volta das 14h00 os policiais receberam uma denúncia dando conta que três indivíduos haviam descido de uma caminhonete Toyota Hilux na estrada rural do Ubirajara, que liga Ibaiti a Japira, e entraram em uma mata levando um enxadão e um pacote grande na cor branca. Diante do chamado, os policiais foram averiguar a denúncia.

Durante buscas realizadas na mata com apoio da equipe Canil, foi encontrado um pequeno galão enterrado o qual continha em seu interior 37 tabletes de maconha e uma balança de precisão. Em outros três locais os policiais encontraram outros 51 tabletes da erva. Ao realizar a pesagem, foi totalizado 31 Kg da droga.

Frente aos fatos, a droga e demais objetos foram apreendidos e encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Ibaiti para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.