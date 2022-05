Nova central de recebimento de alimentos beneficia famílias de Tapejara, no Noroeste

Uma nova central de recebimento de alimentos está colaborando com a melhoria da segurança alimentar e nutricional de Tapejara, no Noroeste do Paraná. A construção foi viabilizada por dois convênios entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e a prefeitura, que totalizaram investimentos de quase R$ 100 mil, sendo aproximadamente R$ 81 mil por parte da Seab.

A chefe do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Desan) da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Márcia Stolarski, ressalta a importância das Centrais de Recebimento e Distribuição presentes nos municípios. “Elas são fundamentais na estruturação da política de segurança alimentar. O objetivo é resgatar a produção dos alimentos regionais, impulsionar programas de compras institucionais, promover melhor distribuição de renda dos agricultores e fortalecer a economia local”, diz.

A Secretaria incentiva a criação e modernização desses equipamentos de segurança alimentar e atualmente já contabiliza cerca de 140 unidades, em todas as regiões do Estado.

O espaço Tapejara, inaugurado em abril, ajudou a modernizar a infraestrutura e logística de recebimento, armazenamento e distribuição de alimentos, com aquisição de máquinas e equipamentos para garantir a qualidade e regularidade dos produtos da agricultura familiar que são distribuídos a iniciativas sociais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Programa Alimenta Brasil, além de entidades assistenciais.

“Com um ambiente moderno, esse local possibilita receber, higienizar, processar, embalar e distribuir os produtos com mais eficiência”, explica o chefe do núcleo regional da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento em Cianorte, Francisco Cascardo.

EQUIPAMENTOS -Segundo ele, os recursos viabilizaram a compra de computador, mesa de escritório, mesa de inox, prateleira, freezer, geladeira, ar-condicionado, balança, carrinhos de mão, pallets, caixas plásticas e lavadora de alta pressão. A prefeitura também investiu na reforma da sala.

Essa é a primeira central de recebimento de alimentos estruturada na cidade. Com o primeiro convênio foi criada uma central provisória e o segundo possibilitou a construção de um espaço definitivo. “Há um escritório para registro das mercadorias, com ar-condicionado em função da manipulação de alimentos perecíveis”, explica.

BENEFÍCIOS -Uma das entidades atendidas é a Instituição Nossa Senhora Pastora. Os alimentos fornecidos pela Central atendem crianças e adolescentes de 6 a 18 anos e suas famílias na alimentação diária. Somente com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a equipe atende, em média, 125 crianças e adolescentes de 6 a 13 anos. Com o Projeto Adolescente/Jovem Aprendiz, são 52 adolescentes de 14 a 18 anos.

Segundo a diretora, Ana Aparecida Brito, agora os alimentos chegam na instituição todos separados e higienizados, prontos para serem entregues às famílias e manuseados nas refeições. “Isso facilitou também a organização e as entregas. São alimentos mais saudáveis e de qualidade que auxiliam na saúde das crianças, adolescentes e de suas famílias”, diz.

Ela destaca que, além da Instituição Nossa Senhora Pastora, as famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), pelo Serviço de Convivência do Município e o Serviço de Convivência dos Idosos também recebem os alimentos. “É um projeto de suma importância que deve ter continuidade sistemática, pois beneficia tanto quem produz como quem recebe”, completa.