Investimentos no Estado são destacados no aniversário de 90 anos do Sindileite

O Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Paraná (Sindileite) comemorou, na segunda-feira (23), 90 anos de trabalho no Estado, em evento na sede da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), em Curitiba. O vice-governador Darci Piana e o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, que participaram do evento, destacaram a força da cadeia leiteira, que confere ao Paraná o segundo lugar em produção, com participação nacional de 11%.

Piana ressaltou que nos últimos três anos e quatro meses foram anunciados ou efetivados quase R$ 2 bilhões em investimentos no setor lácteo paranaense. “Com certeza, vai dar muito resultado para os produtores de leite e para a população”, disse. Mas, segundo ele, é apenas uma parte dos cerca de R$ 120 bilhões de investimentos atraídos no mesmo período em vários setores econômicos. Para o vice-governador, isso é fruto do bom relacionamento estabelecido entre governo, produtores, agricultores, industriais, comerciantes e outros profissionais.

“Estamos mostrando aos empresários que aqui tem ambiente saudável para investir seus recursos”, afirmou. Ao conversar com os convidados do Sindileite, Piana salientou o fato de o sindicato ser anterior à criação da Fiep ou da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio). “Fico imaginando o sacrifício dessa gente quando não existia a Fiep, a Fecomércio e tantas outras, pois o sindicato já estava trabalhando em benefício da sua categoria, e isso não tem preço”, disse.

CUSTOS DE PRODUÇÃO- Norberto Ortigara lembrou que o setor vive dificuldades nos últimos anos e com custos de produção crescentes. “Mas temos fé, força, coragem e conhecimento amplo para continuar evoluindo e transformar o leite em uma nova cadeia vitoriosa no mercado internacional”, afirmou. “Por isso o esforço que fizemos, fazemos e faremos para melhorar a qualidade, a produtividade e refinar as nossas estratégias de produção, transformação e agregação de valor para ganhar mercado e conquistar o mundo”, acrescentou.

O presidente do Sindileite, Éder Desconsi, afirmou que a entidade tem um papel fundamental para unir o setor e vencer os desafios. “Nosso sindicato, aos 90 anos, é um senhor na maturidade”, ressaltou. “Passamos por CPI, por congelamento de preços, por dificuldades, e continuamos ainda com dificuldades, mas sempre acreditando que, com união, a gente vai conseguir fazer alguma coisa a mais”, acentuou. No Estado há mais de 240 empresas do setor lácteo atuando.

PRESENÇAS - Entre outras lideranças, participaram do evento o presidente da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro; o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken; o representante da Faep, Ronei Volpi; o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), Natalino Avance de Souza; o superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Cleverson Freitas; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; o superintendente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta; o presidente-executivo do Sindileite, Wilson Thiesen; e o ex-presidente da entidade, Marco Antonio Galassini.