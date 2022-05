Guapirama recebe quase R$ 500 mil para obra do “Meu Campinho”

A população do município de Guapirama recebeu nesta semana mais uma boa notícia referente a investimentos no município. Isso porque, nesta quarta-feira (18), foi confirmada a liberação de quase meio milhão em recursos do projeto “Meu Campinho” para o município.

O anuncio foi feito pelo deputado estadual Cobra Repórter em Curitiba em reunião na Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SEDU) para homologação da licitação. O prefeito Edui Golçalves, o Dudu, esteve presente para receber a verba no valor de R$ 406,258,71.

De acordo com informações da assessoria de imprensa do deputado, o valor será investido na construção de um campo de futebol com grama sintética, academia para terceira idade, playground para criançada além do projeto de paisagismo. A obra será realizada no residencial Portal Alvorada II, conforme adiantou o prefeito Dudu.

O deputado falou sobre as liberações de recursos para o município. “Quero destacar que, no mês passado, foi autorizada a licitação para a pavimentação de ruas de Guapirama pela secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano também através do meu intermédio. Essas reivindicações chegaram até mim pelo prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves (Dudu), o vice-prefeito Nagib e os vereadores da base que estão conosco construindo uma cidade mais próspera junto com o governador Ratinho Junior”, disse.