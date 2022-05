Japira dá andamento em procedimentos licitatórios de nova UBS

Nesta terça-feira (17), o prefeito de Japira, Paulo Morfinati, o Paulinho, o vereador, Alex Tomazi e o subprocurador Messias Samoel estiveram em Curitiba na Secretaria de Estado da Saúde (SESA) juntamente ao secretário Dr. Cesár Augusto Neves e do coordenador de Obras Adilson José Silva.

Durante o encontro, foram tratados assuntos relacionados a documentação de autorização, referente ao andamento dos procedimentos licitatórios da nova construção da Unidade Básica de Saúde para o município.

Além disso, a ocasião serviu para estreitar laços de parceria. “Estar com essa equipe é sempre um prazer, novamente renovamos nossos laços para trazer benéficos para o nosso município. A nova Unidade de Saúde irá trazer mais comodidade no acesso a atendimentos médicos, exames, vacina e muitas outras coisas. Nosso compromisso é sempre buscar o melhor para a população japirense. ”, disse Paulinho.

Também participaram da reunião os prefeitos dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cinzas (CIVARC), para tratar sobre a questão do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, visando buscar melhorias para o funcionamento da unidade e o atendimento da região.