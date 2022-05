Com ajuda de internauta, casal de namorados desaparecido em Japira é encontrado

Poucas horas depois do caso ir parar na internet, o sumiço de um casal de adolescentes no município de Japira teve um final feliz e os menores foram encontrados.

Tudo começou na manhã desta segunda-feira (16) quando o pai de um adolescente de 16 anos foi até a casa da namorada do filho para ver se o jovem estava lá, pois o menor não estava em casa. Para surpresa do pai da menina de 15 anos, a filha também não foi encontrada em sua casa.

O caso foi divulgado nas redes sociais pelo pai da menor e também no site e página da Folha Extra. Graças a colaboração de uma internauta que viu os menores caminhando as margens da BR-153 e ligou para o pai da menina, os dois adolescentes foram encontrados pouco depois do meio dia caminhando as margens da rodovia.

Rogger Piter, pai da menina, fez questão de agradecer a todos que compartilharam os posts e contribuíram para que os menores fossem encontrados.