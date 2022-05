Pais pedem ajuda para encontrar adolescente que fugiu com o namorado em Japira

O caso foi comunicado a Polícia e qualquer informação que possa levar ao paradeiro dos menores pode ser repassada aos pais através dos números (11) 95170-1670 (Pai da menina) ou (43) 99195-7470 (Pai do menino), ou através do 190.

Rogger Piter, pai de Evelyn, contou a reportagem que, pela manhã, o pai de Ariel esteve em sua casa perguntando pelo filho que não estava em sua residência e, nesse momento, o pai da menina foi verificar e também não encontrou a filha. Os dois são moradores do Bairro dos Gomes.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os menores foram identificados como Evelyn Cristina Pedro, de 15 anos, e Ariel da Silva Gonçalves, de 16 anos. Os dois são namorados e foram vistos pela última vez na noite de domingo (15) em sua rotina normal. Porém, os dois teriam desaparecido de suas casas durante a madrugada e não foram mais vistos.

