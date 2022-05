Japira recebe emenda parlamentar de R$700 mil para investimentos em Saúde e Educação

Na última sexta-feira (13), o prefeito de Japira, Paulo Morfinati, o Paulinho, recebeu a visita do deputado federal Aliel Machado.

Na ocasião, foram discutidas demandas relacionadas a melhorias e investimentos no município. Além disso, o deputado aproveitou para reafirmar seu compromisso de trabalho com a população japirense.

Durante o encontro, o deputado também atualizou o andamento das indicações de novos recursos, destinando R$700 mil para os setores de Saúde e Educação e também mais dois ônibus escolares, para continuidade da renovação da frota municipal.

O prefeito Paulinho agradeceu a parceria e ressaltou a importância dos recursos para o município. “Quero agradecer o deputado Aliel Machado que sempre se prontificou a ajudar e apoiar as demandas da nossa cidade. Esses recursos são muito importantes para nosso município. Realizaremos melhorias no setor de Saúde e Educação, e com os novos ônibus escolares adquiridos, aumentaremos nossa frota, além de podermos oferecer um transporte mais confortável e seguro para nossos alunos”, disse.

A reunião contou também com a presença dos vereadores, Alesandro Oliveira, Alex Tomazi e Marcos Antônio, além da equipe de secretários e diretores da administração municipal.