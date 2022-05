Suspeito é preso após capotar carro furtado em Japira

Um homem foi preso nesta quinta-feira (12) após capotar um GM/Celta que teria sido furtado na cidade de Japira.

De acordo com informações do radialista Claret Coutinho, o veículo teria sido furtado no município de Japira e o suspeito estava fugindo pela PR-272 em direção a Siqueira Campos quando acabou capotando o veículo em uma ribanceira.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para prestar atendimento a ocorrência e encontrou com o proprietário do veículo que disso aos policiais que havia sido avisado por seu irmão que um “conhecido” havia fugido com o carro para Siqueira Campos. O proprietário ainda contou que soube do paradeiro do veículo através das redes sociais. Segundo ele, além do carro, o suspeito também teria furtado uma sela para cavalos avaliada em R$ 500.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Tomazina. O caso deve ser investigado.