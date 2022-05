Japira recebe projeto OdontoSesc

Na última quinta-feira (05), o município de Japira realizou um evento para o lançamento do projeto OdontoSesc.

O diretor regional do SESC, Emerson Sextos e o prefeito Paulinho Morfinati, juntamente com a secretária de Saúde, Rosimara Siqueira e o presidente do Sindicato dos Logistas de Santo Antônio da Platina e vice-presidente da Fecomércio, José Alex Gonçalves, realizaram a assinatura do Termo de Cooperação, formalizando o início dos atendimentos da Unidade Móvel Odontológica, que permanecerá no município até o dia 05 de julho, ofertando aproximadamente 1.500 consultas odontológicas, além de ações de Educação em Saúde.

Os atendimentos devem ser agendados previamente através da secretaria de Saúde. O foco principal é a população em vulnerabilidade social e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, que podem realizar o agendamento diretamente na Unidade Móvel.

O projeto da OdontoSesc conta com unidades adaptadas, de 14 metros de comprimento, compondo consultórios odontológicos que podem atender todos os requisitos necessários ao atendimento clínico dos pacientes. Dento do veículo há cadeiras odontológicas, equipamento de raio-X e sala de esterilização. A equipe é formada por cirurgião-dentista, auxiliar, técnico de saúde bucal, educador em saúde, recepcionista, auxiliar de serviços gerais e técnico de manutenção da unidade móvel.