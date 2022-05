Homem é morto a facadas em Guapirama

Um homem morreu após ser agredido com golpes de faca. O crime foi registrado na madrugada do último sábado (07) e divulgado pela Polícia Militar nesta terça-feira.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 02h00 a equipe recebeu um chamado informando que uma pessoa havia sido esfaqueada na Praça Central do município e estava inconsciente. Diante do chamado, os policiais foram até o local para averiguar a informação.

No local, em contato com populares estes relataram que determinado indivíduo havia esfaqueado a vítima e fugiu na sequência. O homem de 39 anos atingido pelas facadas foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico, porém, não resistiu e chegou sem vida a Unidade de Saúde. Em contato com o médico plantonista, os policiais foram informados que a vítima foi atingida na região do tórax e abdômen.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do autor do homicídio que, conforme o boletim divulgado até o fechamento desta edição, já havia sido identificado, mas não foi encontrado. O caso foi repassado a Polícia Civil para ser investigado.