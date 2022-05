Adolescente de 14 anos bate carro da prefeitura de Santana do Itararé

A prefeitura municipal de Santana do Itararé está apurando um acidente que envolveu um dos automóveis de sua frota neste domingo (08).

De acordo com informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, um adolescente de 14 anos foi flagrado com um GM/Corsa que faz parte da frota da secretaria de Agricultura após colidir o veículo contra um barranco em uma estrada que liga o município a Siqueira Campos. O menor, que estava acompanhado de outras duas adolescentes, teve ferimentos leves e foi encaminhado ao Pronto Socorro para receber atendimento médico e, em seguida, para delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já as duas jovens não se feriram. O Conselho tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Os vereadores do município solicitaram que o caso seja apurado e a prefeitura instaurou uma sindicância para verificar as circunstâncias em que o automóvel foi retirado da garagem, isso é, se foi uma ação de iniciativa do próprio menor ou se uma terceira pessoa teria autorizado ou facilitado a situação.