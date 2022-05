PM cumpre mandados contra exploração sexual infantil em cinco municípios da região

Equipes da Polícia Militar em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagraram na segunda-feira (02) a Operação Parador 27, a qual teve como objetivo combater a exploração sexual infantil em diferentes regiões do Estado do Paraná, inclusive, no Norte Pioneiro.

Conforme divulgou a PM, as ações foram realizadas para o cumprimento de mandados pelos crimes de explorações sexual de crianças e adolescentes em todos os estados do país. No Paraná, ao todo foram cumpridos mandados que culminaram em 65 suspeitos presos. Na região do Norte Pioneiro, os policiais atuaram nos municípios de Abatiá, Carlópolis, Ibaiti, Jacarezinho e Pinhalão.

A operação teve início no último dia 26 de abril e segue sendo realizada em todo o território nacional contando ainda com apoio das policiais Civil, Federal e Conselhos Tutelares.