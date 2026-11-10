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Morador conhecido no município é morto em Wenceslau Braz

Anderson Mortadela, como era popularmente conhecido na cidade, foi encontrado sem vida na rodoviária; suspeita é de que se trate de um crime de homicídio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
10/11/2026 às 09h00 Atualizada em 10/11/2026 às 10h12
Morador conhecido no município é morto em Wenceslau Braz
Foto: Arquivo Pessoal.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A morte de um homem na madrugada desta terça-feira (10) causou comoção e medo entre os moradores do município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Anderson Luiz de Souza, mais conhecido como Mortadela, foi encontrado morto na rodoviária do município. A principal suspeita é de que se trate de um homicídio.

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Conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem da Folha, testemunhas relataram que Anderson estaria nas imediações da Rodoviária do município quando foi atacado por “andarilhos”. Devido a violência, o homem acabou vindo a óbito.

Mortadela, como era conhecido, se tornou uma figura icônica do município de Wenceslau Braz conhecida pelos moradores há décadas. Segundo relatos de algumas pessoas, o apelido seria atrelado ao fato de Anderson sempre frequentar velórios onde era de costume ser oferecido “Pão com mortadela”, sendo descrito como um indivíduo que não costumava causar problemas ou confusões. 

Além da comoção, a morte do homem também causou medo e insegurança entre os moradores do município, pois não é a primeira vez que um homicídio é registrado na rodoviária da cidade. O local costuma ser frequentado por pessoas em situação de rua que, na maioria dos casos, não residem e estão de passagem pelo município. O local procurado para descanso acaba servindo de ponto para consumo de álcool de drogas.

A situação também trouxe a tona o debate sobre a situação na Praça Central que fica em frente da Igreja Matriz, onde moradores do município se queixam de situações de consumo de álcool, brigas, pessoas pedindo dinheiro entre outras situações que acabam causando uma sensação de insegurança.

Até o momento, as autoridades policiais do município não se manifestaram sobre o suposto crime que culminou na morte de Anderson. A Folha segue apurando os fatos e o caso será atualizado a qualquer momento.

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