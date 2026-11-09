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Governo do Paraná desenvolve projetos para fortalecer café e turismo no Norte Pioneiro

Programa Especializa Paraná já atende 32 municípios e inclui estudos sobre a cadeia do café em Cornélio Procópio e o turismo religioso em Bandeirantes, com foco na geração de empregos e renda

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
09/11/2026 às 15h47 Atualizada em 09/11/2026 às 16h31
Governo do Paraná desenvolve projetos para fortalecer café e turismo no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná está desenvolvendo estudos para fortalecer atividades econômicas do Norte Pioneiro por meio do Programa Especializa Paraná, iniciativa que já atende 32 municípios do Estado. Entre as cidades contempladas estão Cornélio Procópio, onde o foco é a cadeia produtiva do café, e Bandeirantes, que busca ampliar os resultados econômicos do turismo religioso.

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Coordenado pela Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Seic), o programa aproxima profissionais em formação de pós-graduação das administrações municipais para identificar potencialidades econômicas e elaborar estratégias de desenvolvimento regional.

Em Cornélio Procópio, os estudos analisam alternativas para ampliar a participação dos cafés especiais no mercado, aproveitando a estrutura industrial e logística existente e o reconhecimento da Indicação de Procedência Norte Pioneiro do Paraná. A proposta busca fortalecer a cadeia produtiva e agregar valor à produção cafeeira regional.

Já em Bandeirantes, o trabalho tem como foco o turismo religioso ligado ao Santuário São Miguel Arcanjo. O local recebe aproximadamente 15 mil visitantes no dia 29 de cada mês, número que pode chegar a 40 mil em setembro. A pesquisa pretende identificar maneiras de ampliar os impactos econômicos desse fluxo de pessoas, conectando o santuário ao comércio, à gastronomia e aos serviços do município.

Além das duas cidades do Norte Pioneiro, o programa desenvolve estudos em outras regiões. Em Ortigueira, nos Campos Gerais, a atividade escolhida foi a apicultura, que registrou aproximadamente R$ 9,25 milhões em Valor Bruto da Produção em 2024. O município também possui Indicação Geográfica na modalidade Denominação de Origem para o mel, concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2015.

Iniciado em maio de 2025, o Especializa Paraná é resultado de uma parceria entre a Seic, a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep).

Os residentes técnicos utilizam dados sobre emprego, produção agropecuária, atividades econômicas e comércio exterior para mapear cadeias produtivas, elaborar diagnósticos e propor planos de especialização. Atualmente, os participantes estão na fase de elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, que deverão apresentar propostas para impulsionar o desenvolvimento econômico dos municípios atendidos.

Foto: Divulgação.
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