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Após temporais, temperaturas voltam a subir e chuva deve retornar ao Paraná nesta semana

Massa de ar frio garante trégua nas tempestades até terça-feira (10), mas Simepar prevê retorno das instabilidades a partir de quarta (11), com calor próximo dos 30°C em algumas regiões

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
09/11/2026 às 14h29
Após temporais, temperaturas voltam a subir e chuva deve retornar ao Paraná nesta semana
Tempo em Wenceslau Braz. Foto: Davi Martins/Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Depois de um fim de semana marcado por fortes temporais, ventos intensos e estragos em diversas cidades do Paraná, o tempo deve passar por uma nova mudança nos próximos dias. A massa de ar frio que chegou ao Estado após a passagem da frente fria de sábado (7) trouxe temperaturas mais amenas e afastou temporariamente as chuvas fortes. No entanto, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros devem voltar a subir gradualmente, e a chuva retorna a partir de quarta-feira (11).

A previsão foi divulgada nesta segunda-feira (9) e indica que o início da semana será marcado por temperaturas mais baixas, especialmente durante as primeiras horas da manhã. Nos Campos Gerais, Centro-Sul, Sul e Região Metropolitana de Curitiba, os termômetros podem registrar mínimas próximas ou até abaixo dos 10°C.

O menor valor registrado nesta segunda-feira foi de 7,4°C no distrito de Horizonte, em Palmas, no Centro-Sul do Paraná. Já nas regiões Norte e Oeste, o predomínio de sol favorece a elevação das temperaturas durante as tardes, com máximas próximas de 25°C nesta segunda e 27°C na terça-feira (10).

Norte Pioneiro e Campos Gerais terão elevação das temperaturas

Para os moradores do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais, a tendência é de aquecimento gradual ao longo da semana, acompanhando o enfraquecimento da massa de ar frio.

Nos Campos Gerais, as manhãs seguem mais frias neste início de semana, enquanto as temperaturas devem aumentar nos próximos dias. Já no Norte Pioneiro, a elevação dos termômetros acompanha a tendência observada na faixa norte do Estado, com tardes progressivamente mais quentes.

A mudança ocorre poucos dias depois das tempestades que atingiram diferentes municípios paranaenses e provocaram transtornos, como quedas de árvores, destelhamentos, alagamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Embora o cenário meteorológico indique o retorno da chuva, a previsão é de instabilidades menos severas do que aquelas registradas no último sábado.

Chuva retorna na quarta-feira e pode se espalhar pelo Estado na quinta

De acordo com o Simepar, a massa de ar frio começa a perder intensidade a partir de quarta-feira (11), permitindo que as condições voltem a favorecer a formação de chuvas.

Inicialmente, as precipitações devem ocorrer de maneira localizada, principalmente nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná. Na quinta-feira (12), a instabilidade tende a se espalhar por outras áreas do Estado, embora de forma irregular.

Isso significa que algumas cidades poderão registrar pancadas de chuva enquanto outras permanecerão com tempo seco.

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, a tendência é de chuvas rápidas e de curta duração, especialmente durante as tardes, quando o aquecimento favorece a formação de instabilidades.

A previsão também aponta que quinta e sexta-feira (13) poderão ser marcadas por uma sensação maior de abafamento, com temperaturas elevadas e possibilidade de chuva isolada.

Temperaturas podem se aproximar dos 30°C

Entre quarta e sexta-feira, os termômetros poderão se aproximar dos 30°C em municípios das regiões Oeste e Norte do Paraná. Nas demais áreas do Estado, a tendência também é de aumento das temperaturas, embora com diferenças de acordo com a nebulosidade e as condições locais.

No Leste e no Litoral, a circulação de ventos vindos do oceano mantém uma quantidade maior de nuvens, limitando a elevação das temperaturas. Em Curitiba, por exemplo, a máxima prevista para esta segunda-feira era de apenas 17°C, chegando a aproximadamente 20°C na terça.

Apesar da previsão de chuvas menos intensas, o Simepar reforça que a população deve continuar acompanhando os boletins meteorológicos, especialmente após os estragos provocados pelo último episódio de tempestades.

Os moradores podem consultar as atualizações pelo site www.simepar.br e receber gratuitamente alertas da Defesa Civil enviando um SMS com o CEP da residência para o número 40199.

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